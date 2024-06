Tiro con l’arco tricolore Ecco tutti i vincitori

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 3 giugno 2024) Assegnati a Pesaro i titoli italiani diconassoluti delle categorie Visually Impaired, W1, Compound Open e Olimpico Open al 36° campionato italiano Targa Para-Archery organizzato dalla Sagitta Arcieri Pesaro che ha visto in gara 100 atleti provenienti da tutta Italia. Nella categoria V.I. 1 (non vedenti) Matteo Panariello (Arcieri Livornesi) conquista il sesto titolo superando 6-0 Loredana Ruisi (Arcieri Castello di Peschiera). Terza Maria Salaris (Arcieri Poggibonsi) su Barbara Contini (Arcieri San Bernardo). Nella categoria Visually Impaired 2/3 (ipovedenti) Daniele Piran (Arco Bolzano Vicentino) firma un tris consecutivo di titoli italiani battendo Ivan Nesossi (Arcieri Castello Peschiera). Primo titolo italiano assoluto W1 per l’azzurro Maurizio Panella (GSPD) che tiene alle spalle Fabio Luca Azzolini (Arcieri Signoria) chiudendo sul 130-123.