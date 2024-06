Roland Garros Djokovic furioso con gli addetti al campo | Ne sanno più di me?

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di lunedì 3 giugno 2024) Durante la partita di oggi alcontro Cerundolo, Novaknon ha nascosto il suo nervosismo. Il tennista numero uno al mondo se l’è presa prima con qualcuno sugli spalti e poi con il supervisor colpevole, a suo dire, di dare priorità agliai lavori piuttosto che a lui. Il primo episodio è avvenuto sul 3-3 del secondo set, dopo che Nole aveva perso il punto. Il serbo si è infastidito per il presunto pianto reiterato di un bambino che lo ha disturbato. Dopo aver fallito il colpo risolutivo, ecco la plateale lamentela con il braccio alzato ad indicare il settore dello stadio, “incriminando”, con una serie di parole in serbo sicuramente non troppo carine… Atteggiamento che ha indisposto i tifosi che lo hanno fischiato.