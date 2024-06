Ritrovato il quadro rubato dalla chiesa del Baraccano | riconsegnato ‘San Giovanni Evangelista'

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 3 giugno 2024) Bologna, 3 giugno 2024 – Era stato trafugatodelnel lontano 1975, ora, grazie a un intervento congiunto tra la procura di Milano e il Comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale di Bologna l’opera’, un ovale olio su tela rappresentante per l’appunto l’, si trova al sicuro nella Quadreria di Asp - Aziende pubbliche di servizi alla persona - di Bologna. “Un importante recupero, avvenuto grazie a una serie di controlli del nucleo tutela beni culturali che mira a controllare le vendite che avvengono nel mondo dell’arte tramite siti e case d’asta online. Ed ecco che proprio una vendita nel milanese ci ha portato al recupero di questo storico dipinto. Recupero che si è dimostrato più complicato del previsto in quanto l’opera era già stata venduta ad un ignaro acquirente che a sua volta la stava facendo restaurare.