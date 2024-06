Rincaro dei generi alimentari La retta della mensa salirà

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 3 giugno 2024) Il caro vita non risparmia il refettorio, il Comune ritocca le tariffescolastica. Amche se non per le famiglie meno abbienti. Sono previsti aumenti di 60 centesimi a pasto, invece, per chi ha l’Isee sopra i 40mila euro. "Un incremento indispensabile - spiega la Giunta di Vimercate - dopo i rincari di frutta, verdura e di tutti i", il rialzo però non riguarderà chi è in difficoltà economiche, anzi la platea di chi sborsa 1 euro per il pranzo dei figli si allarga fino a comprendere Isee da 5mila euro (prima il beneficio si fermava a 3mila). Per il grossoppolazione, compresa in Isee fra i 5mila e i 40mila euro, la partecipazione sarà invece dell’8% (da un minimo di 0,12 euro a pranzo a un massimo di mezzo euro).