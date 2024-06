Preraffaelliti altri 3 500 visitatori

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 3 giugno 2024) La grande mostra dedicata aiha appena toccato il traguardo dei 100milae ha vissuto un nuovo weekend importante dal punto di vista dei numeri: arrivava l’ultima delle feste civili della primavera, il Due Giugno, con diverse persone che da varie regioni d’Italia hanno scelto di raggiungere Forlì per visitare un’esposizione unica come quella che la Fondazione Cassa dei Risparmi ha dedicato ai pittori dell’Ottocento inglese (e al confronto con quelli italiani del Rinascimento). Il riscontro della biglietteria è stato, come è ormai d’abitudine, lusinghiero: 3.500 iche da venerdì 31 maggio a ieri sera hanno riempito le sale del San Domenico, che quest’anno ospitano l’affascinante viaggio attraverso i secoli e gli stili, tra le tele di Cimabue e quelle di Dante Gabriel Rossetti.