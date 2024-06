Perché lo sbarco in Normandia si è chiamato D-Day?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di lunedì 3 giugno 2024) Il 6 giugno 1944 le truppe alleate, composte da inglesi, americani e canadesi, sbarcano sulle coste dellacambiando definitivamente le sorti del secondo conflitto mondiale. Un’operazione, questa, progettata per molto tempo sotto il nome Neptune, parte marittima della più ampia operazione Overlord, ma passata alla storia con la denominazione di D-. Una sigla indubbiamente particolare che non si ricollega inc nessun modo al nome ufficiale e nemmeno al luogo dello. Nonostante questo ha una motivazione molto importante che fa riferimento alla necessaria segretezza dell’operazione. Con D-, infatti, s’intende essenzialmente un codice militare utilizzato dalle truppe anglosassoni equivalente alla definizione di Giorno X. Un escamotage da usare all’interno delle documentazioni ufficiali e delle veline per impedire, in caso di un’eventuale fuga di notizie, di svelare al nemico il giorno e l’ ora dell’operazione militare.