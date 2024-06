Nigel Farage Mr Brexit si candida alle elezioni in Gran Bretagna | perché è un’insidia per Sunak

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2024) Londra, 3 giugno 2024 –– Mr-, saràtopolitiche che si terranno inil mese prossimo. “Ho cambiato idea. Mi presenterò a queste”, ha dichiarato il leader di Reform Uk, precisando che correrà nel collegio di Clacton, nell’Essex, e dando appuntamento ai giornalisti per l’inizio della campagna elettorale “domani a mezzogiorno” nella cittadina costiera., che in precedenza aveva sempre escluso dirsi, ha spiegato di voler ottenere un risultato migliore dei quattro milioni di voti ottenuti quando era alla guida dell’Ukip nel 2015. Secondo il ‘volto’ della campagna per la, la suatura non intende sottrarre voti ai conservatori, ma ai laburisti. Per il seggio di Clacton,dovrà vedersela con Matthew Bensilum (liberaldemocratici), Natasha Osben (Verdi), Jovan Owusu-Nepaul (Labour) e Giles Watling (Tory).