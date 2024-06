Nessuna sorpresa da Via Nazionale Zecchini spiega perché

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 3 giugno 2024) Nelle prime Considerazioni finali del nuovo governatore della Banca centrale è visibile il cambiamento di enfasi ed intonazione nel trattare delle tendenze in atto e dei temi caldi dell’economia, pur rimanendo nel solco della continuità con i predecessori nel rigore dell’analisi e dell’argomentare. Una presentazione dallo stile asettico, neutrale, poco incline a valutazioni o commenti sulle politiche economiche del governo e fortemente proiettato sulle proposte in discussione di più stretta integrazione europea. Perfino nel menzionare il Mes è assente una sottolineatura, lungi da un invito, a riconsiderare l’opposizione italiana alla ratifica del suo potenziamento. La metà circa delle Considerazioni è dedicata ai progressi da compiere nell’Unione Europea, che sono considerati essenziali per fronteggiare le sfide geopolitiche, dell’innovazione, del rinnovamento tecnologico e della minore dipendenza europea dalla domanda e dalle risorse esterne.