Martina Mucci sfregiata dall’ex fidanzato Emiliano Laurini condannato a 9 anni

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 3 giugno 2024)a nove, 42, che pianificò l’aggressione a, sua ex compagna. La giovane fu aggredita nella notte tra il 20 e il 21 febbraio 2023. Condanna di seie otto mesi invece per Kevin Mingoia 19, mentre per Mattia Schininà, 20, intermediario nella vicenda, la condanna è di quattro. L’udienza che conclude questa prima parte della vicenda giudiziaria si è tenuta al tribunale di Prato. Avengono contestati i reati di sfregio, lesioni gravi, maltrattamenti in famiglia, accusa che si riferisce al periodo in cui la coppia abitava insieme. L’uomo che si trova da più di un anno nel carcere fiorentino di Sollicciano, potrà scontare la pena agli arresti domiciliari nella casa di suo padre, nel sud della Toscana.