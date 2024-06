La Civitanovese riparte da capitan Visciano

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 3 giugno 2024) Ivane ladi nuovo insieme. Una notizia che era nell’aria, ma da fonti societarie arriva la conferma della permanenza in rossoblù delo. Sarà dunque la quinta stagione in cui il mediano, classe 1987, indosserà la casacca della, dopo esservi approdato nella stagione 2020-2021, per poi avere una parentesi di qualche mese con il Valdichienti Ponte e tornare prontamente nella città costiera, dove ora potrà scrivere una bella pagina di storia. D’altronde, non sono molti i giocatori nella storia recente del club ad avervi trascorso così tante annate consecutive. Tra questi, si può annoverare Fabio Leopardi, in rossoblù dal 2005 al 2010, Daniele Ferretti, dal 2005 al 2009, e i fratelli Andrea e Luca Diamanti, che hanno totalizzato rispettivamente 7 e 9 anni con la compagine rivierasca, tra addii e graditi ritorni, lasciando impronte indelebili.