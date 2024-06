Collicelli Asvis | One Health pilastro centrale anche di Agenda Onu 2030

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 3 giugno 2024) Roma, 3 giu. (Adnkronos Salute) – “Nell’ambito dell’Onuper lo Sviluppo sostenibile, di cui Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile () si occupa, il tema Oneè molto importante, perché i problemi di fronte a noi non sono solo di carattere ambientale o economico, ma riguardanoil benessere e la salute delle persone”. Così Carla, sociologa del welfare e della salute, referente per il gruppo di lavoro del Goal 3 di, a margine della presentazione – oggi alla Camera – dei risultati del progetto ‘OneProject – Scuole in Azione’, un gioco per la salute globale che ha coinvolto 1.600 studenti delle scuole superiori di tutta Italia. “Quindi ilsociale dell’, come noi lo chiamiamo, deve essere sostenuto e promosso soprattutto grazie alle attività di tipo formativo – rimarca l’esperta – Non a caso,promuove varie iniziative formative nelle scuole, nelle università, realizza materiali didattici, quindi non potevamo non aderire a questo progetto, il cui obiettivo è fare formazione su Onee questa è una delle nostre priorità.