Cash or Trash alla riconquista dell’access del Nove in attesa di Amadeus

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di lunedì 3 giugno 2024) Paolo Conticini -or(US WBD) Archiviata la pratica Gabriele Corsi e indi, l’access prime time delpassa a Paolo Conticini conor– Chi Offre di Più?. Terminata la stagione nella fascia preserale, da oggi – dal lunedì al venerdì – il programma dedicato alle aste torna in onda alle 20.30 con un nuovo ciclo di puntate.orcontinuerà a raccontare le storie che si nascondono dietro gli oggetti, più o meno preziosi, custoditi nelle collezioni private di numerosi italiani amanti di arredamento, antiquariato e anche ricordi. Oltre 175 nuove aste, alcune curiose e altre insolite, sono pronte a stupire e invogliare i mercanti in cerca di veri affari o di oggetti semplicemente in grado di suscitare un’emozione o un interesse.