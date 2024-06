Bologna ubriaco aggredisce gli agenti e si getta in mezzo al viale | fermato con lo spray urticante

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 3 giugno 2024), 3 giugno 2024 – Erano le quattro del pomeriggio, Piazza di Porta Santo Stefano era piena di persone che andavano ai giardini Margherita, quando alla polizia sono arrivate più segnalazioni di un uomo molto molesto che cercava di attaccare briga con i passanti, arrivando a cercare lo scontro fisico. L’uomo, un 43enne tunisino con diversi precedenti, alla vista deglisi è scagliato contro di loro colpendoli con calci e pugni. Era come una furia, ed è anche scappato inalmentre stava sopraggiungendo un autobus che solo per un pelo non lo ha travolto. Per contenerlo è stato necessario utilizzare lo. Intanto però l’esagitato, completamente, era riuscito a ferire uno dei poliziotti, rompendogli un dito.