Atalanta | infortunio di Giorgio Scalvini il rientro nel 2025 Arriveranno due difensori

(Di lunedì 3 giugno 2024) Bergamo, 3 giugno 2024 – Martedì mattina, che domenica pomeriggio contro la Fiorentina ha riportato la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro perdendo la possibilità di giocare gli Europei con l’Italia, verrà visitato a Roma, presso la casa di cura di Villa Stuart, dal professor Pierpaolo Mariani, specialista nelle cure chirurgiche del ginocchio dei calciatori, per un consulto clinico specialistico. Il 20enne difensore dell’questo pomeriggio si è già spostato nella Capitale. Verso l’operazione Per lui si profila la soluzione dell’intervento chirurgico e a seguire un lungo percorso riabilitativo che lo dovrebbe riportare in campo a inizio, quando avrà da poco compiuto 21 anni (li festeggia l’11 dicembre).