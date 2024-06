Ancora bombe su Rafah e Khan Yunis I palestinesi | Dodici morti strage di donne e bambini

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2024) Roma, 3 giugno 2024 – Mentre gli Stati Uniti fanno sentire la loro voce nel tentativo di indurre Bejamin Netanyahu a trovare un’intesa che porti a un cessate il fuoco, non si fermano i raid di Israele nella Striscia di Gaza e in particolare, città al confine con l’Egitto dove si rischia un’altra tragedia umanitaria. Attacchi che non favoriscono certo la trattativa per un accordo fra Israele e Hamas. epaselect epa11385982 Smoke rises following an airstrike on, southern Gaza Strip, 02 June 2024. More than 36,000 Palestinians and over 1,400 Israelis have been killed, according to the Palestinian Health Ministry and the Israel Defense Forces (IDF), since Hamas militants launched an attack against Israel from the Gaza Strip on 07 October 2023, and the Israeli operations in Gaza and the West Bank which followed it.