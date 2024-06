Allenarsi tutto l' anno è la cosa migliore che puoi fare se vuoi arrivare in forma questa estate

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di lunedì 3 giugno 2024) Nell'era di #FitTok e dell'infinità di influencer del fitness online che non hnulla di meglio dase non sciorinare la loro presunta sapienza sui metodi di allenamento per avere un corpo perfetto per l', si può essere tentati di pensare che tutti, tranne noi, siano in ottima, sempre e comunque. La nostra ossessione per le celebrità è in aumento e ha influenzato il prototipo ideale dell'aspetto maschile che si è evoluto rapidamente alzando, oltremodo, l'asticella. Ad esempio, il fisico di Russell Crowe nel film Il Gladiatore, di oltre 20 anni fa, rappresentava un generale romano non eccessivamente muscoloso simile a un uomo medio. Oggi, nel guardare Paul Mescal che si è preparato intensamente per il sequel, notiamo quanto siano cambiate le nostre aspettative sul corpo maschile.