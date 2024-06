Ucraina | Salvini ' con bombaroli come Macron attenzione a mandare armi a Kiev'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 2 giugno 2024) Roma, 2 giu. (Adnkronos) - "Non un solo missile, non una sola bomba italiana data per difendersi può andare ad uccidere, a bombardare e a creare stragi dai confini dall'. Noi non siamo in guerra contro la Russia e quindi assolutamente ritengo pericolosi quei leader europei ed occidentali che incitano alla prosecuzione della guerra. Dirò di più: noi abbiamo sempre approvato l'invio di aiuti umanitari, militari, per difendersi, ma se dovessero andare avanti queste smanie di guerra, questi piccolialla, noi dovremmo stare molto attentiItalia aaltreall'. Chi mi si assicura che poi una bomba italiana, un proiettile italiano non vadano a colpire il territorio russo e poi si scateni la terza guerra mondiale? Io non voglio lasciare ai miei figli la terza guerra mondiale sull'uscio di casa".