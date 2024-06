Quattro matrimoni incorona Bagnone Serena e Salvatore sbaragliano tutti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 2 giugno 2024) Lunigiana, 2 giugno 2024 –: vince la Lunigiana. Il programma è famoso: in pratica, ci sonospose agguerrite – e che non si conoscono tra di loro – le quali partecipano ciascuna alo delle altre e sono disposte a tutto pur di aggiudicarsi un indimenticabile viaggio di nozze. Questa sera andrà in onda una nuova puntata e gli sposi,Zulian eFiretto, hanno organizzato la loro festa al Baglio della luna resort, una location davvero molto suggestiva immersa nel verde, nel Comune di. Ed è proprio questo, a quanto pare, che ha fatto vincere la coppia, che ha preso i voti più alti. Sono proprio le spose, infatti, a dare i voti aidelle altre, usando diversi criteri. Nel programma, che è condotto da Costantino della Gherardesca, le protagoniste di ogni episodio si sfidano nel giorno più importante della loro vita, valutando il tutto sulla base di alcuni dettagli clou ovvero abito, cibo, location, l’evento in generale delle nozze delle altre partecipanti.