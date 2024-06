MotoGp Bagnaia trionfa al Mugello Tripletta Ducati

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 2 giugno 2024) AGI - A neanche 24 ore dallo splendido trionfo nella Sprint Race, Francescovince anche il Gran Premio delcompletando una splendida doppietta personale nel weekend di casa a tinte azzurre, reso ancora più prezioso dal fantastico secondo posto centrato all'ultima curva da Enea Bastainini con un sorpasso folle su Jorge Martin. Il campione del mondo in carica, sullaLenovo, fa festa dopo un dominio totale e 23 giri tutti in testa grazie a una partenza da fenomeno: ora il distacco dalla vetta della classifica di Martin è di 18 punti. La partenza del 27enne torinese è ancor più bella di quella fatta vedere ieri nella Sprint, soprattutto per la penalità di tre posizioni in griglia annullata in un batter d'occhio: dalla quinta casella, infatti,balza immediatamente in testa e si mette a dettare il ritmo trascinandosi dietro Martin e il compagno di squadra Bastianini.