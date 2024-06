Luoghi del Tempo Moni Ovadia a Niccioleta

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 2 giugno 2024) "Idel" arriva aper gli 80 anni dalla strage nazifascista. Protagonisti saranno oggi, Gabriele Coen e Ziad Trabelsi in occasione degli 80 anni dalla strage nel villaggio minerario dia Massa Marittima. Si tratta di uno dei primi massacri di civili compiuti dai nazifascisti lungo la linea della ritirata dell’esercito tedesco avvenuto tra il 13 e il 14 giugno 1944, che causò 83 vittime, tutti giovani minatori che lavoravano nella miniera di pirite. Un eccidio che ancora oggi viene visto come una ferita aperta per la comunità locale, che non ha visto perseguiti dalla giustizia coloro che avevano ordinato ed eseguito la strage, a eccezione della condanna per collaborazionismo e omicidio di alcuni fascisti di