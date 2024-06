La beffa del centro estivo Richiesta per due gemelli Entra solo quello disabile

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 2 giugno 2024) "È una situazione indegna". Mamma Francesca (nome di fantasia, ndr) è furibonda per quanto accaduto ai suoiche avrebbe voluto frequentassero lo stesso(scelto perché vicino a casa) per due settimane (una a luglio e una a settembre). Il condizionale è d’obbligo perché, purtroppo, non accadrà. Anzi,mbi i bimbi resteranno a casa. Piccola premessa: uno deiha una disabilità grave. Cosa è accaduto? Semplice: il gemello con disabilità è stato accettato alprescelto; l’altro no. Non, è addirittura finito in lista d’attesa: settimo per luglio e ben 99esimo per settembre. Perché? Lo spiega la mamma: "Nel bando dei centri estivi del Comune non hanno previsto la priorità di assegnazione allo stessodi bimbi con un fratello o una sorella con disabilità".