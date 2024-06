Grave incidente in provincia di Latina | una persona ricoverata in codice rosso

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di domenica 2 giugno 2024) Unstradale si è verificato ieri tra il tardo pomeriggio e la prima serata in via Carrara, alle porte diScalo. La dinamica dell’è attualmente al vaglio della Polizia Locale, che sta cercando di ricostruire gli eventi che hanno portato una Ford Focus station wagon a sbandare improvvisamente e finire contro un palo oltre la cunetta, fermandosi successivamente in un campo adiacente. Dettagli dell’Secondo una prima ricostruzione, l’auto ha sbandato dopo una curva in uscita dal centro abitato. L’impatto è stato estremamente violento, e una delle quattro persone a bordo ha riportato ferite gravissime. L’uomo è stato prontamente soccorso dalle di un’ambulanza del pronto intervento sanitario e successivamente trasportato in ospedale con l’eliambulanza per ricevere cure urgenti.