Gratta e vinci nessun miraggio | con 5 euro si vince mezzo milione

(Di domenica 2 giugno 2024): il fortunato utente era sconvolto quando si è accorto del tagliandonte. Si festeggia in Sicilia. Unata pazzesca, di quelle da far tremare i polsi. La dea bendata stavolta ha rivolto il suo sguardo verso la Sicilia, verso il profondo Sud del Bel Paese. Ed ha “baciato” un operaio di circa 60 anni, che a fronte di una spesa di soli 5si è ritrovato in tasca addirittura, vale a dire 500mila. Il “colpaccio” è avvenuto in proa di Palermo, a Bagheria. Sì, la città che qualche anno fa fu protagonista di un famoso film di Giuseppe Tornatore, nato proprio da quelle parti. (Instagram)Il fortunato giocatore aveva acquistato, come fa quasi ogni mattina, unda 5, un Miliardario per la precisione.