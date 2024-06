E Cellini alza l’asticella | Chiudere in bellezza

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 2 giugno 2024) Anche in quel di Grassina non è un giorno qualunque. Dopo gli spareggi vinti contro il Montagnano, Sansovino e l’ultima ai rigori sul San Miniato Basso, è dunque oggi il giorno più atteso. E’ di nuovo derby con l’Antella, per il Grassina del patron Tommaso Zepponi. Stavolta sarà diverso dal solito, perché oltre al campanile, il risultato di oggi mette in palio la promozione in Eccellenza. Una super sfida che ha i suoi numeri: in campionato le due gare le ha vinte il Grassina, mentre in Coppa Italia a trionfare è stata l’Antella. Stavolta a chi spetterà salire sul trono? "Sarà il derby più atteso di questi ultimi dieci anni – sottolinea Zepponi – che speriamo di vincere per regalare gioia ai nostri tifosi dopo un periodo triste dovuto alla perdita del presidente Paolo Casini e di recente di Fabio Franci.