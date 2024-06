Carrarese Sfida ad alta tensione a Benevento In palio lo storico traguardo della finale playoff

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 2 giugno 2024) Conquistatela! Vuole lail popolo di Carrara ma per entrare nella storia mister Calabro e i suoi ragazzi dovranno uscire indenni dalla bolgia del Vigorito. Mai come stasera oltre agli undici che andranno in campo potrà essere decisivo l’apporto di chi si siederà in panchina. Per la prima volta in questi, infatti, ci sarà la possibilità di andare ai supplementari (in caso di vittoria di misura del). Saranno importanti, quindi, le scelte iniziali ma anche i correttivi apportati in corsa. Un po’ com’è successo all’andata dove i cambi in casahanno contribuito non poco al raggiungimentodifesa. I problemi di formazione, positivi perché dovuti all’abbondanza, anche stavolta non mancano al tecnico pugliese.