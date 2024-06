Canoa slalom Coppa del Mondo Augsburg 2024 | De Gennaro e Sabattini fuori ai quarti nel kayak cross

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 2 giugno 2024) Si fermano aigli azzurri neldi, prima tappa delladeldi. Giovanni Desupera il primo turno a tempo, dove invece si sono fermati Tommaso Panico e Xavier Ferrazzi. Deperò esce di scena aidi finale, battuto dallo svedese Ohrstrom e dello spagnolo Contreras. La vittoria finale va al francese Mathurim Madoré. In campo femminile, invece, ad imporsi è la slovena Eva Tercelj, davanti alla francese Camille Prigent ed alla statunitense Evy Leibfarth. La migliore azzurra è Chiara, che sorprende arrivando aidi finale, dove si arrende al cospetto di Elena Lilik e proprio Prigent. Batterie fatali invece per Stefanie Horn ed Agata Spagnol. Niente finali dunque per l’Italia in questo primo appuntamento didel massimo circuito mondiale, nemmeno nell’ultima gara di, che ricordiamo debutterà nel programma olimpico a Parigi