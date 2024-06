Alla Pinacoteca Provinciale di Salerno la collettiva ‘Mondi in scatola’

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 2 giugno 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLa mostrad’arte contemporanea Mondi in scatola, ideata e curata da Raffaele Marone e Francesca Pirozzi, in programmadida sabato 8 giugno a domenica 7 luglio 2024, propone al pubblico un percorso esperienziale intorno al tema della scatola come contenitore di forme plurime di suggestione culturale e sensoriale, dalle arti visivemusica, al video,poesia, all’architettura, al design. Si tratta di un’accurata selezione di opere – tutti esemplari unici e in gran parte inediti – che manifestano, secondo diverse declinazioni, la prassi del raccogliere, incasellare, comporre e assemblare forme già date entro un oggetto/spazio contenente, secondo una logica arbitraria, intima e personale, che tuttavia rimanda ai grandi temi della memoria, del destino, della ricerca, del sapere e, non ultimo, dello sviluppo sostenibile.