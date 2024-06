2 giugno il discorso di Mattarella | I tempi sono straordinari serve impegnarsi per la libertà

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 2 giugno 2024) Roma, 12024 – Un impegnoo per. Come all’indomani della seconda guerra mondiale, "avvertiamo oggi, a livello mondiale, l’esigenza diper la pace, di perseguire insieme ovunquee sviluppo, democrazia e diffusione del benessere, maturazione civile, crescita economica e dei diritti". Questa l’esortazione rivolta dal capo dello Stato Sergioal corpo diplomatico straniero in occasione del tradizionale ricevimento di vigilia della festa della Repubblica. Un richiamo alle grandi sfide e i pericoli che si ripresentano ciclicamente sulla scena internazionale. Con l’avvertenza di "rifiutare con determinazione baratti insidiosi: sicurezza a detrimento dei diritti, assenza di conflitti aggressivi in cambio di sottomissione, ordine attraverso paura e repressione prosperità economica in cambio di sudditanza".