Tweezerman il famoso brand di pinzette lancia una collezione beauty di accessori per i nostri amici a quattro zampe

(Di sabato 1 giugno 2024) Ilnon passa solo per noi, ma passa anche daianimali. La famosa azienda tuttaper ilha deciso dire unadi strumentiper glipelosi.e le sue nuove.. per animali domesticiè sicuramente il marchio più noto per leper le nostre ciglia, e ha deciso dire una linea di nove strumenti per la toelettatura degli animali domestici, che sarà disponibile su Amazon e sul sito del marchio il mese prossimo. La linea, sviluppata con il back di veterinari e toelettatori, comprende una spazzola da bagno con erogazione di shampoo 2 in 1, 24 dollari; una spazzola a punta rivestita per animali di grossa taglia, 30 dollari; una spazzola a punta rivestita per animali di piccola taglia, 27 dollari; cesoie di precisione per animali domestici da 7 pollici, 30 dollari; cesoie di precisione per animali domestici da 9 pollici, 32 dollari; tagliaunghie di precisione per animali domestici di grandi dimensioni, 26 dollari; tagliaunghie di precisione per animali domestici di piccola taglia, 24 dollari; pinzetta di precisione per la rimozione delle zecche, 22 dollari, e forbici di sicurezza per la rifinitura, 19 dollari.