Renga Nek fuori il singolo Dolcevita tra 15 giorni al via il tour

(Di sabato 1 giugno 2024) In radio, il nuovodi Francescoe Nek, inda metà giugno in giro per l’Italia In radio e disponibile in digitale(Epic / Sony Music), il nuovodie Nek, che dà il via alla loro estate 2024. Fin dal titolo, e grazie ai numerosi riferimenti presenti nel testo, si viene proiettati subito in un mondo fatto di auto cabriolet e vento tra i capelli, di notti estive e di cinema all’aperto. Un immaginario preciso, una vera e propria fotografia, che si sposa perfettamente con il sound uptempo del brano. Dopo il lunghissimoin tutta Italia che li ha visti protagonisti la scorsa estate, i due speciali appuntamenti sold out all’Arena di Verona e al Forum di Milano e le date nei principali teatri italiani,e Nek da giugno (data zero il 19 giugno a Sordevolo – BI) saranno nuovamente insieme sul palco, in una serie di live che li porteranno a esibirsi in tutta Italia.