Perché le hostess salutano i passeggeri sull' aereo | Non è solo educazione cosa c' è dietro

(Di sabato 1 giugno 2024) Rania, assistente di volo, ha pubblicato sul suo profilo TikTok un video che è diventato virale in cui spiegae stewarduno per uno quando salgono. Non si tratta infattidi buonae gentilezza,c'è altro. "Lo sapevate che gli assistenti di volo vinonper, ma anche - scrive a corredo del filmato Rania secondo quanto riporta il sito Leggo - per controllare se siete troppo ubriachi o state troppo male per poter volare?". Quindi aggiunge: anche per vedere "se c'è qualcuno che possa aiutare in caso di emergenza". In questo caso si parla diAbp, una sigla inglese che sta per "able-bodied person". Naturalmente, si controlla anche la presenza del tipo opposto di passeggero, vale a dire bambini, anziani e coloro che soffrono di disabilità fisiche o psicologiche, in modo da assicurarsi di posizionare chi appartiene a queste categorie nel modo più consono in caso di evacuazione.