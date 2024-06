Nastri d’Argento | La Storia di Francesca Archibugi ‘Serie dell’anno’

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di sabato 1 giugno 2024) il voto dei Giornalisti Cinematografici che concludono stasera a Napoli al Teatro di Corte di Palazzo Reale la quarta edizione dei– Grandi Serie in collaborazione con la Film Commission Regione Campania, ha premiato Ladi(Rai) dal romanzo di Elsa Morante come Serie dell’anno”.: quali altre serie sono state premiate?a Call my agent – Italia – Seconda Stagione(Sky) per la ‘Commedia’, Il Re – Seconda Stagione(Sky) per il ‘Crime’, I Leoni di Sicilia (Disney+) tra i ‘Drama’ e Un Professore – Seconda stagione(Rai) tra le serie ‘Dramedy’ e, ancora una volta tratto da una commedia di Eduardo De Filippo, Napoli milionaria (Rai) è il miglior ‘Film tv’ dell’anno per la regia di Luca Miniero con Massimiliano Gallo e Vanessa Scalera.