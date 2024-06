Mille multe al giorno Metà non pagate

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 1 giugno 2024) In cinquanta giorni l’ultimo dispositivo di controllo della velocità, posizionato dalla Provincia lungo la strada 510 Sebina a Provaglio d’Iseo, all’entrata e uscita della galleria Montecognolo, ha elevato 5.928 contravvenzioni: circa 120 al. Il record è stato di un’auto che viaggiava a 185 chilometri l’ora. I numeri, contenuti in un report della Provincia, non sono un’eccezione: nel 2023 (non sono quindi compresi i dati realtivi al nuovo Velocar di Provaglio d’Iseo), gli autovelox e i rilevatori di velocità sulle strade hanno fatto scattare 391.396 verbali, in media 1.072 al, per un incasso teorico di 33.767.233,75 euro. I sistemi di controllo sono di due tipi: gli autovelox, che misurano la velocità nel momento del passaggio, e i rilevatori di velocità media, una sorta di tutor che copre un tratto di strada tra due portali.