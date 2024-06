L’Associazione familiari vittime del Covid | Grazie Atalanta per aver ricordato chi non c’è più

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 1 giugno 2024) Non è passato inosservato, durante la grande festa dell’in centro città per la conquista dell’Europa League, lo striscione esposto dai calciatori: “Famigliaridel: questa coppa è anche per voi”. Un messaggio toccante, che già l’allenatore Gian Piero Gasperini, a più ripresa, aveva lanciato: “Non riusciremo a togliere il dolore, ma a regalare un sorriso sì”. “Siamo grati alla tifoseria per questo gesto che vale tantissimo – commenta Cassandra Locati, presidente delnata a Bergamo che da oltre 4 anni porta avanti la memoria di quanto accaduto nella prima del 2020 -. La storica vittoria dell’è dedicata a tutti i nostri papà, nonni, fratelli ma anche mamme, nonne e sorelle che tifavano la Dea e che sognavano di vivere la notte magica della finale”.