Il sindaco Pd issa la bandiera palestinese? La reazione imbarazzante di Sala e Bersani

(Di sabato 1 giugno 2024) Fino ad oggi, in occasione di guerre e conflitti, si è sempre visto esporre ladella pace. Unica eccezione, da due anni a questa parte, quella dell'Ucraina. A Bologna, invece, hanno deciso di esporre ladella guerra. Quella di un aggressore, che una tragica mattina di quasi 7 mesi fa, ha massacrato 1.200 civili innocenti, ne ha brutalizzato e stuprato altre centinaia sequestrando oltre 250 cittadini israeliani, la maggior parte dei quali non è stata ancora liberata. Lain questione fa bella mostra di sé sul municipio di Bologna per volere deldem Matteo Lepore. Il quale ha accompagnato il gesto con un lungo messaggio, a tratti poco lucido, nel quale oltre che spiegare la coerenza del gesto con l'essere Bologna una città per la pace, ha aggiunto che lasul palazzo del Comune servirebbe a garantire la coesione sociale.