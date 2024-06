Ho una protesi all’anca ex del Grande Fratello ricoverato per un intervento | di chi si tratta

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di sabato 1 giugno 2024) Dopo ilVip, Aldo Montano è rimasto nel cuore degli estimatori. In queste ore lo schermidore si è sottoposto a un delicato. ' Ho unaall' anca' , ex delVip si opera “Grazie famiglia sempre vicino quando c’è bisogno”, ha scritto l' ex concorrente delVip condividendo una foto insieme alla moglie Olga Plachina ed i suoi figli. “L’operazione è andata bene, grazie a tutti voi per i tanti messaggi. Dopo 5 anni, non facili da oggi ho unaa zero chilometri. Lo sport fa bene ma non esagerate …Un grazie speciale al dottor Cheli, al professor Porcellini e a tutto lo staff dell’ortopedia del nuovo ospedale di Sassuolo”, ha continuato Montano. Già nel 2022, Aldo Montano, ospite di Verissimo, aveva annunciato che si sarebbe sottoposto a unchirurgico all' anca a causa di una necrosi: Da due anni soffro di una necrosi ad un' anca.