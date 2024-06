Goldberg | Gli idioti di oggi durerebbero pochissimo contro di me la gente ha la memoria corta

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di sabato 1 giugno 2024) Billritiene che i fan abbiano dimenticato quanto fosse una belva a inizio carriera, forse anche per colpa delle sue performance sul ring negli ultimi anni. Durante la sua permanenza in WCW, distruggeva un avversario dopo l’altro per accumulare una striscia (contestata) di imbattibilità di 173-0. Fu solo grazie a Kevin Nash, Scott Hall e a un oggetto contundente che questa streak fu interrotta a Starrcade 1998. L’Hall of Famer avrebbe accumulato una striscia di vittorie simile (anche se più breve) una volta approdato in WWE nel marzo 2003, prima di essere battuto da Triple H (ancora una volta con l’aiuto) a SummerSlam di quell’anno. Intervenendo al Von Erich podcast, Bill ha criticato questa “” e ha sostenuto che moltinon sarebbero in grado di competere con lui nel suo periodo di massimo splendore.