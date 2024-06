Diana Spencer – Morte mito e misteri Verità perdute o nascoste?

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 1 giugno 2024) di Fiorella Franchini “Si dice che latrionfa sempre, ma questa non è una” sosteneva Anton ?echov. L’oggettività languisce di fronte allaimprovvisa e sospetta die Dodi al Fayed avvenuta il 31 agosto 1997 sotto il tunnel dell’Alma, a Parigi. A distanza di 27 anni la versione ufficiale dell’incidente che incrimina l’autista ubriaco e i fotografi che inseguivano l’auto, continua a contrapporsi alle inchieste giornalistiche che la mettono in discussione. Annalisa Angelone ripercorre in “”, Polidoro editore, la vicenda, analizzando sistematicamente la personalità della principessa, i fatti, la documentazione, le anomalie. Un’analisi scrupolosa basata su innumerevoli fonti controllate e attendibili che escludono ogni insinuazione di complottismo sensazionalistico.