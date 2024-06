Denis Verdini ai domiciliari per sette mesi a causa di problemi di salute

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 1 giugno 2024) Il tribunale di sorveglianza di Firenze ha concesso aper 7, per motivi di. Lo apprende Ansa dall’avvocato Marco Rocchi che specifica cheè appena arrivato a casa nel pomeriggio. Inizialmente detenuto nel carcere di Sollicciano, poi per sue le condizioni fisiche era stato spostato al carcere don Bosco di Pisa che ha un centro clinico. Lo stesso difensore aveva fatto istanza per l’incompatibilità dello stato didell’ex banchiere, incompatibili con la detenzione in carcere. Il 30 maggio c’era stata udienza al tribunale di sorveglianza. Leggi anche: Firenze, la figlia dipatteggia un anno di pena per tentata truffa ai danni di una badanterevocati a, Salvini gli fa visita in carcere: il colloquio al Sollicciano di Firenze Revocati i, torna in carcere fino al 2032 L'articoloaiper, adidiproviene da Open.