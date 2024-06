Conte e la città in fermento

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di sabato 1 giugno 2024), a quanto riportano tutti i quotidiani e le testate online, ormai è del Napoli, è cosa fatta. Repubblica Napoli dedica un articolo all’operazione, all’entusiasmo misto ad ansia dellaed ai dettagli dell’accordo. Di seguito quanto evidenziato da Terzotemponapoli., venuto meno l’effetto sorpresa Così Marco Azzi: “Ma Aurelio De Laurentiis non rinuncia mai agli effetti cinematografici e sta riuscendo lo stesso a creare una suspense di natura diversa per l’approdo sulla panchina del Napoli di Antonio, seminando dubbi sul momento fatidico della firma e soprattutto sulla data e sulla location della presentazione ai tifosi azzurri del tecnico pugliese. Anche quella di ieri è stata infatti in questo senso una giornata interlocutoria e rischia a questo punto di scivolare via senza sussulti pure il fine settimana, nonostante il rientro del presidente dalla sua vacanza familiare a Ibiza.