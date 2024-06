Chiude il Salone dell’Auto di Ginevra pesano le incertezze nel mercato dell’auto in Europa

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di sabato 1 giugno 2024) IlInternazionalemobile di, noto come Geneva International Motor Show, è stato cancellato non solo per l’anno prossimo, ma molto probabilmente non si terrà più lungo le sponde del lago Lemano. Questa decisione è stata presa dal Consiglio della Fondazione Comité permanent du Salon international de l’Automobile, poiché ha rilevato ledell’industria automobilistica e la sempre minore attrattiva che esercitano i principali saloni europei. Il mancato rilancio della fiera “Il disinteresse mostrato dai produttori aldiin un contesto industriale difficile, la concorrenza dei saloni di Parigi e Monaco favoriti dall’industria nazionale, nonché il livello di investimenti necessari per mantenere tale, dare il colpo finale per una futura edizione”, ha dichiarato Alexandre de Senarclens, presidente della Fondazione organizzatrice dell’evento.