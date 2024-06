Captain America | Brave New World Giancarlo Esposito nel cast rivelata la verità sui reshoots

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di sabato 1 giugno 2024)NewnellasuiCome molti film del 2024,Newè stato coinvolto negli scioperi WGA/SAG-AFTRA dello scorso anno. Si è parlato molto dei piani per ie, grazie a The Hollywood Reporter, abbiamo finalmente un’idea di cosa stia realmente accadendo. Nonostante le affermazioni secondo cui enormi porzioni del seguito di The Falcon and the Winter Soldier sarebbero state girate per diversi mesi, gli addetti ai lavori confermano che le riprese aggiuntive dureranno solo 22 giorni. Il piano prevede l’aggiunta di nuove sequenze d’azione e Julius Onah rimarrà alla regia. Quando gli scioperi sono terminati lo scorso novembre,Newè stato spostato dal 26 luglio 2024 al 14 febbraio 2025.