Bay Fest a tutto punk | dai Millencollin a Lost

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 1 giugno 2024) Il rock e la musica live tornano a Bellaria Igea Marina con il Baygià da metà giugno. Ilivalrock più amato d’Italia vedrà cinque giornate di concerti: si parte il 15 giugno al Beky Bay con i leggendari Descendents. La storica band di punta della scenaamericana sarà l’ospite speciale della giornata ’Road to Bay’, la preview delival. Milo Aukerman e soci tornano 5 anni dopo l’ultimo concerto in Italia, portando sul palco il meglio della loro carriera. Altra band annunciata, quella dei Neck Deep, popgallese che ha venduto milioni di dischi. Ad aprire la giornata i Fernandhell, nuovo progetto di Livio Montarese, cofondatore dei Peawees. Ilival prosegue il 6 agosto con il pool party al Mapo Club, un’esclusivaa in piscina che vedrà sul palco dello storico club gli Strung Out, band hardcoredi Simi Valley, e i Belvedere, leggende dello skate-canadese in attività da oltre 25 anni, che per l’occasione presenteranno il loro ultimo album ’Hindsight Is The Sixth Sense’.