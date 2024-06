Andrea Pezzotta a Roma sul palco di Fratelli d’Italia per chiudere la campagna elettorale di Fratelli d’Italia

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 1 giugno 2024) Bergamo. Il candidato sindaco del centrodestra, oggi, 1° giugno sarà ain Piazza del Popolo con il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. L’occasione per questo secondo incontro sarà l’evento conclusivo delladi, per il quale, il Capo del Governo, ha voluto accanto a sé anche i candidati sindaci della coalizione di centrodestra. L’evento avrà luogo in un grandeallestito appositamente per la kermesse sotto la terrazza del Pincio e avrà inizio alle 14. È lo stesso luogo che nel 2022 aprì a Giorgia Meloni, insieme agli alleati del centrodestra, la strada verso la vittoria alle elezioni politiche. Per il candidato della coalizione di centrodestra si tratta del secondo incontro con la Premier.