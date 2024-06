Amici 24 metà classe sarebbe già completa | i nomi degli allievi e la rabbia dei telespettatori

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di sabato 1 giugno 2024) Mentre proseguono i casting per24 in giro per l’Italia, una voce sta facendo piuttosto discutere. Riguarda proprio lache si formerà nella nuova edizione in quanto si rende noto che i posti da occuparero in realtà pochi. In che senso? Pare che la selezione tutt’ora in corso servirà ad inserire solo circa diecivisto che molte sediero state già riservate. Una situazione che avrebbe scatenato la protesta del web.24:è già? Sta facendo molto discutere l’ultima voce riguardo24, la cui edizione partirà a settembre con la fase pomeridiana. Lache si formerà, non a caso,già quasie quindi la selezione si limiterebbe ad occupare solo pochi posti. Neanche a dirlo la cosa starebbe facendo storcere il naso ai, i quali non lo troverebbero affatto giusto.