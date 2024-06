10eLotto bastano 4 euro per vincerne 40mila

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di sabato 1 giugno 2024), per vincere una somma del genere basta investire 4: tutto merito dell’estrazione extra, provare per credere. Accade spesso che i giocatori più fortunati decidano di rimanere anonimi. Non li convince il fatto di dover rivelare la propria identità, cosa che a volte potrebbe avere, in effetti, delle ripercussioni più o meno gravi. Quest’uomo qui, per esempio, ha pagato a caro prezzo la decisione di comunicare ai propri familiari di aver vinto alla Lotteria. PixabayNon ha avuto problemi ad ammettere di essere stato baciato dalla fortuna, invece, il fortunello che nelle scorse ore ha fatto “gol” ad Ancona. La stampa non ha diffuso il suo nome, forse non lo conosce neppure, ma il titolare della rivendita presso la quale è stata registrata la giocata vincente sa bene, invece, quale dei suoi clienti abbia vinto tutti questi soldi.