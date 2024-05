Roland Garros Sinner supera un orgoglioso Gasquet e accede al terzo turno

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Jannikprosegue nell’avventura a Parigi. L’altoatesino (n.2 del mondo) ha sconfitto con il punteggio di 6-4 6-2 6-4 il francese Richardnel secondodel2024. Un’affermazione autorevole in cuiha dimostrato di stare meglio fisicamente, dando segnali confortanti da questo punto di vista e non soffrendo per nulla di problematiche all’anca. Nel, dunque, ci sarà da affrontare il vincente della sfida tra Pavel Kotov e Stan Wawrinka. Nel primo set l’avvio diè convincente e specialmente con il rovescio in top-spin crea qualche imbarazzo a, che fatica a leggere il rimbalzo sulla terra. Con il passare dei quindici, però, alcuni colpi del repertorio dell’azzurro fanno la differenza e gli consentono di andare avanti di un break nel settimo game.