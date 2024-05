Pichichi LaLiga – Dovbyk - capocannoniere con 24 gol

Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla Liga pervenuta in redazione: El delantero del Barça, Robert Lewandowski, partía a principio de temporada como el máximo favorito a ganar el trofeo Pichichi 2023-2024, el premio al máximo goleador de LaLiga EA ... justcalcio

LaLiga 2023/24, tutti i risultati della trentottesima giornata e la classifica finale! - laliga 2023/24, tutti i risultati della trentottesima giornata e la classifica finale! - Ecco tutti i risultati della trentottesima giornata di laliga 2023/24 e la classifica finale. Dovbyk si prende il trono di pichichi. generationsport

Osasuna-Villarreal 1-1, pari e patta: niente Pichichi per Sorloth - Osasuna-Villarreal 1-1, pari e patta: niente pichichi per Sorloth - Finisce il campionato di Osasuna e Villarreal, che danno vita a un'emozionante duello chiuso in parità. All'Estadio Reyno de Navarra termina 1-1, con gli ... footballnews24

Girona esagerato, 7 gol al Granada e Dobvyk prenota il Pichichi - Girona esagerato, 7 gol al Granada e Dobvyk prenota il pichichi - Il Girona spazza via il Granada nell'ultima giornata di Liga, un 7-0 deciso dalla tripletta di Dobvyk che prenota il Trofeo pichichi ... derbyderbyderby