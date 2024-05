Baroni | Con l’Inter volevo questa prestazione! Ringrazio i tifosi

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 27 maggio 2024)ha commentato la partita pareggiata controai canali ufficiali del Verona. Il tecnico ha voluto ringraziare pure i suoiTOP ? Marcoomaggia i suoi: «Contenti? Assolutamente. Uno stadio emozionante, con un energia dentro meravigliosa. Non smetterò mai di fare i complimenti ai giocatori e al nostro pubblico che ci ha sempre sostenuto nei momenti difficili e questo non era scontato. È l’ennesima dimostrazione di quantocittà etifoseria, che io già conoscevo, è attaccata ai propri colori, alla maglia e non molla mai. Anche nei periodi in cui ci si poteva far prendere dallo sconforto loro ci hanno sostenuto e la squadra li ha ripagati con grande attaccamento ai colori, sempre presente, sempre con buone prestazioni».