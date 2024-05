LIVE Verona-Inter 2-2 | entra Di Gennaro - esordio assoluto in Serie A

(Di domenica 26 maggio 2024), partita della trentottesima giornata diA 2023-24: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. L’di Simone Inzaghi sfida gli scaligeri allenati da Marco Baroni. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 20.45, si gioca allo Stadio “Marcantonio Bentegodi” di. PAGINA IN AGGIORNAMENTO – PREMI F5 O RICARICA L’APP2-2 67? Due cambi pure nell’per Di, cheper Audero. Inizia la partita pure di Asllani per Barella. 66? Baroni prepara due cambi: escono Cabal e Lazovic edno Magnani e Charlys. 60? Ammonizione per Barella. 59? PAZZESCO DOPPIOVENTO: Perilli decisivo prima su Sanchez e poi su Frattesi. Doppio clamoroso miracolo. 55? Nell’tre cambi: fuori Dimarco, Dumfries e Arnautovic dentro Buchanan, Cuadrado e Sanchez.

